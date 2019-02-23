Denizli: "Dönünce bazı kararları almak mecburiyetindeyim"

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 3-0 mağlup olan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Mustafa Denizli, ”Maçla ilgili çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Oyun başlangıcı son derece umut verici ve akıcı bir futbol vardı. Kalemizde ilk topun gol olması akabinde oyundan düşmemiz veya eksik kalmamız çıkışta olan bir takım için yaşadığımız bir şansızlık diyelim” dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizli, maçla ilgili çok fazla sözü olmadığını aktardı.

Denizli, ”Maçla ilgili çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Oyun başlangıcı son derece umut verici ve akıcı bir futbol vardı. Kalemize ilk topun gol olması akabinde oyundan düşmemiz veya eksik kalmamız çıkışta olan bir takım için yaşadığımız bir şansızlık diyelim. Önümüzdeki günlerde bu takımın içinden yeni bir ruh çıkacaktır, yani bunu da çıkarmak mecburiyetindeyiz. Dönünce bazı kararları almak mecburiyetindeyim. Bunu başkanımızla da paylaşacağım. Önümüzdeki günlerde farklı bir yapıda ve farklı bir anlayışta özlediğimiz takım geri dönecek” dedi.