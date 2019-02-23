﻿
Eyüp Arın, Boluspor galibiyetini yorumladı
﻿
Site İçi Arama
﻿

EYÜP ARIN, BOLUSPOR GALİBİYETİNİ YORUMLADI

Eyüp Arın, Boluspor galibiyetini yorumladı

Boluspor'u deplasmanda 1-0 yenen Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, "Bu maç onlar için çıkış, bizim de ayakta kalma maçımızdı" diye konuştu.

214 Okunma

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor'u deplasmanda 1-0 yenen Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, "Daha önce atmamız gereken golü son dakikada attık" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüp Arın, bu karşılaşmanın iki takım açısından da önemli olduğunu belirtti.

Arın,, "Boluspor’un çıkış aradığı bir maçtı. İlk 7-8 haftaya baktığımızda, Boluspor’u değerlendirdiğimizde 'ligin en favori takımı, ilk 2’den çıkacak bir takım' diyorduk. Fakat ondan sonra yaşadığı şanssızlıklar veya skordaki başarısızlık, onları çıkış maçına getirmeye çalışıyor artık. Bu maç onlar için çıkış maçı olacaktı. Onlar da bu açıdan bakıyordu. Ama bizim de kaybettiğimiz puanlardan sonra aşağıdaki duruma baktığımızda bizim de ayakta kalma maçımızdı." değerlendirmesinde bulundu.

Boluspor'un maça hızlı başlayacağını bilerek hazırlık yaptıklarını ifade eden Arın, şunları kaydetti:

"İlk 20 dakika karşılık vererek oynadık. Ama ondan sonra hem oyunda dengeyi sağladık hem de istediğimiz pozisyonlar oluşmaya başladı. Net pozisyonlar bulmaya başladık. İkinci yarıda da bunu sürdürdük. Daha önce atmamız gereken golü son dakikada attık. Maçı 1-0 kazandık. Bundan sonra Boluspor’a başarılar diliyorum. Oyuncularımı da ayrıca kutluyorum."

ETİKETLER #Adanaspor
Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi
Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta programı
1
Abdullah Çevrim için saygı duruşu yapılacak
Yerlikaya: "Amatör branşlara katkılarımız artacak"
TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
Abalı Denizlispor liderliğini sürdürdü
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿