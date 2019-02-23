Eyüp Arın, Boluspor galibiyetini yorumladı

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor'u deplasmanda 1-0 yenen Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, "Daha önce atmamız gereken golü son dakikada attık" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüp Arın, bu karşılaşmanın iki takım açısından da önemli olduğunu belirtti.

Arın,, "Boluspor’un çıkış aradığı bir maçtı. İlk 7-8 haftaya baktığımızda, Boluspor’u değerlendirdiğimizde 'ligin en favori takımı, ilk 2’den çıkacak bir takım' diyorduk. Fakat ondan sonra yaşadığı şanssızlıklar veya skordaki başarısızlık, onları çıkış maçına getirmeye çalışıyor artık. Bu maç onlar için çıkış maçı olacaktı. Onlar da bu açıdan bakıyordu. Ama bizim de kaybettiğimiz puanlardan sonra aşağıdaki duruma baktığımızda bizim de ayakta kalma maçımızdı." değerlendirmesinde bulundu.

Boluspor'un maça hızlı başlayacağını bilerek hazırlık yaptıklarını ifade eden Arın, şunları kaydetti:

"İlk 20 dakika karşılık vererek oynadık. Ama ondan sonra hem oyunda dengeyi sağladık hem de istediğimiz pozisyonlar oluşmaya başladı. Net pozisyonlar bulmaya başladık. İkinci yarıda da bunu sürdürdük. Daha önce atmamız gereken golü son dakikada attık. Maçı 1-0 kazandık. Bundan sonra Boluspor’a başarılar diliyorum. Oyuncularımı da ayrıca kutluyorum."