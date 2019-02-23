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Kaynak: "Bunu düzelteceğiz, Başka şansımız yok"
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KAYNAK: "BUNU DÜZELTECEĞİZ, BAŞKA ŞANSIMIZ YOK"

Kaynak: "Bunu düzelteceğiz, Başka şansımız yok"

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor'a 1-0 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor'a 1-0 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, "Daha fazla çalışıp, bunu telafi edip düzelteceğiz. Başka şansımız yok." dedi.

Kaynak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adanaspor karşısına kazanmak için çıktıklarını ifade ederek, "Bu maçı kazanmayı çok arzuluyorduk. Oyuncu arkadaşların da isteği bu yöndeydi." diye konuştu.

Maçtan önce, önde basan, rakibi oynatmayan bir Boluspor olmak için hazırlandıklarını anlatan Kaynak, "Tabii dönem dönem bunları yaptık. Daha fazla isteyip, daha fazla mücadele etmemiz lazım. Bu sıkıntılı günleri geçirecek olan bu oyuncu arkadaşlarımız, bizleriz. Daha fazla çalışıp, bunu telafi edip düzelteceğiz. Başka şansımız yok." şeklinde konuştu.

Boluspor'un iyi yerlere geleceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Kaynak, bir an önce ayağa kalkmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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