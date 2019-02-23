Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 yenilen Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Hedefe giderken mağlubiyetler olacak. Hemen toparlanıp ayağı kalkmamız gerekiyor" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu, beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını ifade etti.

İstedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını kaydeden Eroğlu, "Maça iyi başlayamadık. Yediğimiz 2 gol, rakibin direncini daha da artırdı. Yaptığımız pas hataları rakibin üzerimize gelmesine neden oldu. İkinci yarı da dengeyi bir türlü bozamadık. Karşımızda iyi mücadele eden bir takım vardı. Bize yakışmayan bir futbolla 3-0 kaybettik. Birçok futbolcum seviyesinin altında performans ortaya koydu. Hedefe giderken mağlubiyetler olacak. Hemen toparlanıp ayağı kalkmamız gerekiyor. Seyirci gerçekten coşkuluydu. Onları ve Adana Demirspor'u tebrik ederim." ifadelerini kullandı.