Gençlerbirliği, Eryaman'daki ilk galibiyetini aldı

Spor Toto 1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği, Ümraniyespor ağırladı. Ümraniyespor'u 2-1 yenen Başkent ekibi, zirve yarışında iddiasını sürdürdü.
Stat: Eryaman
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Uygar Bebek
Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Jailton (Dk. 73 Nadir Çiftçi), Sessegnon (Dk. 90+3 Rahmetullah Berişbek), Ahmet İlhan Özek (Dk. 79 Matei), Stancu
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaadin Okumuş, Tarık Tekdal, Appindangoye, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 59 Leandrinho), Madinda (Dk. 46 Recep Aydın), Dialiba (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Atabey Çiçek
Goller: Dk. 12 Karahan Yasir Subaşı (Kendi kalesine), Dk. 47 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 83 Leandrinho (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 55 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor), Dk. 68 Yasin Pehlivan, Dk. 79 Ahmet Oğuz, Dk. 84 Emrullah Şalk (Gençlerbirliği)
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