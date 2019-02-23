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Gençlerbirliği, Eryaman'daki ilk galibiyetini aldı
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GENÇLERBİRLİĞİ, ERYAMAN'DAKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Gençlerbirliği, Eryaman'daki ilk galibiyetini aldı

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

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Spor Toto 1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği, Ümraniyespor ağırladı. Ümraniyespor'u 2-1 yenen Başkent ekibi, zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

Stat: Eryaman

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Uygar Bebek

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Jailton (Dk. 73 Nadir Çiftçi), Sessegnon (Dk. 90+3 Rahmetullah Berişbek), Ahmet İlhan Özek (Dk. 79 Matei), Stancu

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaadin Okumuş, Tarık Tekdal, Appindangoye, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 59 Leandrinho), Madinda (Dk. 46 Recep Aydın), Dialiba (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Atabey Çiçek

Goller: Dk. 12 Karahan Yasir Subaşı (Kendi kalesine), Dk. 47 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 83 Leandrinho (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor), Dk. 68 Yasin Pehlivan, Dk. 79 Ahmet Oğuz, Dk. 84 Emrullah Şalk (Gençlerbirliği)

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