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Space Jam 2'de LeBron James oynayacak
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SPACE JAM 2'DE LEBRON JAMES OYNAYACAK

Space Jam 2'de LeBron James oynayacak

Michael Jordan'ın başrolünü oynadığı 1996 yapımı Space Jam'in devam filminde başrolde LeBron James yer alacak. Film 16 Temmuz 2021’de vizyona girecek.

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Sinema tarihinin basketbol temalı en meşhur filmlerinden biri olan 1996 yapımı Space Jam’in ikincisi çekiliyor. 

İlkinde Michael Jordan’ın başrolü oynadığı Space Jam’in devam filminde ise LeBron James yer alacak.

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, ünlü şirket Looney Tunes ile işbirliği yapıyor. Ünlü basketbolcuya filmde sevilen çizgi kahraman Bugs Bunny eşlik edecek.

Film 16 Temmuz 2021’de vizyona girecek.

Michael Jordan’ın yer aldığı ilk film vizyona girdiğinde LeBron James henüz 12 yaşındaydı ve okul takımında oynuyordu.

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