﻿
Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ'TA DİVAN KURULU TOPLANIYOR

Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2019 yılı 1. olağan toplantısı, yarın yapılacak.

334 Okunma

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2019 yılı 1. olağan toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısı, Vodafone Park'taki toplantı salonunda saat 10.30'da başlayacak.

ETİKETLER #Beşiktaş
Son 7 yılın en kötü performansı
UEFA'dan Türk takımlarına 70 milyon euro
Şenol Güneş, Ersun Yanal'a karşı üstün
Kulüpler Birliğinden yeni MHK açıklaması
93 yıllık ezeli rekabette 349. randevu
Süper Lig'de 23. haftanın perdesi açılıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿