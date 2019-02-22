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Hamza Hamzaoğlu: "Akhisarspor ile görüştüm"
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HAMZA HAMZAOĞLU: "AKHİSARSPOR İLE GÖRÜŞTÜM"

Hamza Hamzaoğlu: "Akhisarspor ile görüştüm"

İsmi bir süredir Akhisarspor ile anılan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Ege temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

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İsmi bir süredir Akhisarspor ile anılan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Ege temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Son olarak Antalyaspor’u çalıştıran deneyimli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Cihat Arslan’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Akhisarspor ile görüştüğünü ifade ederek, "Akhisarspor ile dün görüşme yaptık. Rakamsal boyutu onlar değerlendirecek. Ben yapabileceğim fedakarlığı yaptım. Kulübün kendi düşünceleri, netleşince kesinleşecek" şeklinde konuştu.  

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