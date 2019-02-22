UEFA'dan Türk takımlarına 70 milyon euro

Türk takımlarının Avrupa macerası bu sezon sona ererken, turnuvalara katılan 5 takım toplamda 70 milyon euroyu kasasına koyacak.
UEFA'nın vereceği para ödüllerinde, Türk ekipleri içinde en fazla pay açık ara Galatasaray'ın olacak.
Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde oynama avantajıyla toplam ödülün yüzde 55’ini cebine koyacak. Fenerbahçe bu pastada yüzde 18, Beşiktaş yüzde 16, Akhisarspor da yüzde 10’luk payın sahibi olacak. Medipol Başakşehir'in kazancı ise yok denecek seviyede kaldı.
Galatasaray'ın bu sezon UEFA geliri 38,5 milyon euro
Spor Toto Süper Lig'de ipi en önde göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray, oynadığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı, 4 mağlubiyet yaşadı.
Grubu üçüncü sırada tamamlayabilen sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nden elense de UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etme şansı yakaladı.
İki numaralı kupada son 32 turuna katılan Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica’ya birer mağlubiyet ve beraberlikle boyun eğerek Avrupa defterini kapattı.
Toplamda 38,57 milyon euro para ödülü kazanan sarı-kırmızılı ekibin, gelir dağılımı şöyle:
|GALATASARAY'IN UEFA GELİRİ
|Şampiyonlar Ligi'ne katılım
|15,25
|Şampiyonlar Ligi performans
|4,05
|Şampiyonlar Ligi katsayısı / 9 hisse
|9,97
|Şampiyonlar Ligi yayın havuzu
|8,5
|Avrupa Ligi son 32 turu katılım
|0,5
|Avrupa Ligi yayın havuzu
|0,3
|TOPLAM
|38,57
Fenerbahçe 12,75 milyon euroyu kasasına koyacak
Şampiyonlar Ligi 3. elemesinde "Devler Ligi" şansını kaybeden ve Avrupa Ligi’ne direkt katılan sarı-lacivertli ekip, grup maçlarını ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle kapattı.
Grup ikincisi olarak son 32 turuna kalan Fenerbahçe, Rusya’nın Zenit takımına elenerek Avrupa macerasını bu sezon için sonlandırdı.
Fenerbahçe UEFA’dan 12,75 milyon euro para ödülü kazanırken, bu gelirin dağılımı şöyle oluştu:
Beşiktaş 11,55 milyon euro kazandı
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