Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında zirve mücadelesi veren takımlar birbirleriyle karşılaşacak.

Lider Abalı Denizlispor, ikinci sıradaki Osmanlıspor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda 24 Şubat Pazar günü oynanacak haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.

Haftaya 47 puanla zirvede giren ev sahibi Denizlispor'un ligde 14 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

Denizlispor'un geçen hafta Eskişehirspor ile berabere kalmasıyla liderlik şansı doğan Osmanlıspor ise teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Ligde son 9 maçını kazanan 44 puanlı Osmanlıspor, galibiyet serisini sürdürmeye ve zirvenin yeni sahibi olmaya çalışacak.

Osmanlıspor'un başına 12. haftada geçen teknik direktör Osman Özköylü, sezon başında Denizlispor'da görev yapıyordu.

Başkent ekibiyle yenilgi yüzü görmeyen Özköylü'nün, Denizlispor ile yolları 8. hafta sonunda ayrılmıştı.

Denizlispor, Osman Özköylü yönetiminde sezonun ilk devresinde deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 yenmişti.

Gençlerbirliği, Ümraniyespor'u ağırlayacak

Haftanın bir diğer önemli karşılaşmasında ise üçüncü sıradaki Gençlerbirliği, dördüncü basamakta yer alan Ümraniyespor'u konuk edecek.

Karşılaşma, yarın Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak.

Ligde ilk 8 maçını kazanan ve devre arasına 41 puanla lider giren Gençlerbirliği, ikinci yarıya ise kötü başladı.

İkinci devre ilk 4 maçını kaybeden Gençlerbirliği, geçen hafta Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yenerek kötü gidişata "dur" dedi.

44 puanı bulunan Gençlerbirliği, Abalı Denizlispor ile Osmanlıspor'un karşı karşıya geleceği haftada Ümraniyespor'u yenerek haftayı karlı kapatmayı hedefliyor.

Son 8 haftada 1 kez kaybeden 41 puana sahip Ümraniyespor ise Gençlerbirliği engelini geçerek zirveye bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Gençlerbirliği, 2-0 kazanmıştı.