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Kulüpler Birliğinden yeni MHK açıklaması
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KULÜPLER BİRLİĞİNDEN YENİ MHK AÇIKLAMASI

Kulüpler Birliğinden yeni MHK açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni göreve başlayan TFF Merkez Hakem Kuruluna başarılar diledi.

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Kulüpler Birliği Vakfı, Sabri Çelik başkanlığında göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kuruluna (MHK) başarı dilerken, kuruldan beklentilerini paylaştı.

Vakfın sosyal medyadaki hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni göreve başlayan MHK'ye başarılar dileriz. Kulüpler Birliği olarak MHK'den beklentilerimiz; her hafta hakemlerin değil futbolun konuşulmasının sağlanması, hata yapan ancak yanlış yapmayan hakemlerimizin sahada olması, her takımın ayrı hakeminin olmaması ile hakem performans puanlama ve atamalarının anlatılabilen bir mantıkla yapılmasıdır. Bu vesileyle görevi bırakan eski MHK'ye de verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz."
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