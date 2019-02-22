93 yıllık ezeli rekabette 349. randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Pazartesi günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

93 yıllık rekabet, ilginç olaylara ve çekişmeli maçlara sahne oldu. İki köklü kulüp, Beşiktaş ile Fenerbahçe, 349'uncu kez karşı karşıya geliyor.

Rakipler arasında ilk resmi müsabaka, 12 Kasım 1926'da oynandı. Taksim Stadı'ndaki İstanbul Ligi maçından, gol sesi çıkmadı.

Geride kalan 348 maçta Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 92 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. 93 yıllık rekabette Fenerbahçe, en farklı galibiyetini 7-0, Beşiktaş ise 7-1'lik sonuçlarla aldı.

Rakip fileleri en fazla havalandıran futbolcu ise, 32 golle Beşiktaşlı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten...

İkili rekabette bir maçta en çok gol atan futbolcu ise, Zeki Rıza Sporel oldu. Sporel, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 4-1 yendiği maçta takımının bütün gollerine imza atan isim olarak tarihe geçti.

Derbi tarihinde en çok forma giyen oyuncu, 64 kez ile Beşiktaşlı Rıza Çalımbay...

İki takımın 2004-2005 sezonunda Kadıköy'deki randevusu, Türk futbol tarihine geçti. Beşiktaş, golcüsü Daniel Pancu kaleye geçmek zorunda kaldığı maçı, 4-3 kazanmayı bildi. Bu aynı zamanda siyah beyazlıların Kadıköy'de kazandığı son derbiydi.