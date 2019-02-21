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Kameni: "İspanya’ya dönmek istiyorum"
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KAMENİ: "İSPANYA’YA DÖNMEK İSTİYORUM"

Kameni: "İspanya’ya dönmek istiyorum"

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Carlos Kameni, ''Yaz aylarında İstanbul'dan ayrılacağımı umuyorum'' dedi.

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Fenerbahçe’de uzun bir süredir kadro dışı olan Kamerunlu kaleci Kameni açıklamalarda bulundu.

İspanya basınına konuşan tecrübeli kaleci, "Zor günler geçiriyorum. Fenerbahçe'de 1 yıl daha kalamam. Sezon sonunda buradan ayrılarak İspanya'ya geri dönmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Futbolu bırakmayı düşünmediğinin altını çizen Kameni, Aykut Kocaman ve Phillip Cocu'nun kendisini dışladığını da belirtti.

Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıkan Kamerunlu kaleci, kalesinde 20 gol gördü.
 

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