Mert Günok'tan büyük başarı

Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok, Avrupa'nın önemli kalecilerini geride bıraktı.
Bu sezon 22 maçta süre alan deneyimli file bekçisi, kalesindeki 11 gole engel olamadı.
Mert, bu mücadelelerin 13'ünde kalesini gole kapamayı başardı.
29 yaşındaki eldiven, sergilediği bu performansla birçok yıldız ismi de geride bıraktı.
Deneyimli file bekçisi, bonservis rekoru kırarak Chelsea'ye giden Kepa, Paris Saint Germainli Buffon ve Bayern Münihli Manuel Neuer gibi kalecilerin önünde yer aldı.
Mert, bu alanda sadece Liverpoollu Alisson Becker'in gerisinde kaldı. Brezilyalı eldiven, 14 lig maçında gol yemedi.
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