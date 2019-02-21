Antalyaspor Vakfının başkanlığına Öztürk seçildi

Antalyaspor Vakfının genel kurulunda başkanlığa Antalyaspor Kulübünün de başkanı olan Ali Şafak Öztürk seçildi.
Hasan Subaşı Tesisleri'ndeki vakıf binasında gerçekleştirilen genel kurulda, divan heyetini Erdoğan Kahya, Mehmet Yaman ve Mehmet Çapacı oluşturdu. Yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilançonun okunmasından sonra, önceki yönetim ibra edildi ve yeni yönetim kurulunun seçimine geçildi.
Tek listeyle gidilen seçimlerde, Ali Şafak Öztürk, oy birliğiyle vakfın yeni başkanı oldu.
Seçim sonrası konuşan Başkan Öztürk, Antalyaspor Vakfının başarılı bir şekilde yoluna devam edebilmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.
Antalyaspor Vakfının yönetim kurulunda Bora Terzioğlu, Nurettin Ünal, İsmail Bilal, Salih Peker, Nuri Ülker ve Hilmi Beken görev aldı.
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