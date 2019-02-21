Takımın adı: UMUT

Fotoğrafta gördüğünüz çocuklardan biri Moatasem al-Nabeeh. Henüz 14 yaşında. Beyninde tümör var. Bu genç yaşında yakalandığı hastalıktan dolayı hayat enerjisini yitiren, yalnızlaşan al-Nabeeh'in artık bir 'Umut'u var. Bu yaşam savaşını ona aşılayan ise bir futbol takımı. Sadece kanserli futbolculardan kurulu bir futbol takımı...

Burası Gazze'de bir futbol okulu. Ülkenin en büyük futbol merkezlerinden biri olan Şampiyonlar Akademisi, 5 ay önce bir takım kurdu, adını da 'Umut' koydu. 12-17 yaşları arasında 18 futbolcunun yer aldığı takım sadece kanser hastalarından oluşuyor. Takım, akademi liginde ‘sağlıklı’ takımlarla mücadele ediyor.



'Tutkularına ulaşmalarına yardımcı oluyoruz'

Al-Nabeeh bu takımın yetenekli futbolcularından biri. Her zaman hayalini kurduğu bu sporda başarılı olmak istiyor ve antrenmanlarını aksatmıyor:



“Şimdi daha mutluyum. Oynuyorum ve yeni arkadaşlar edindim. Bizim de futbol oynayabileceğimizi ve bu hastalığı yenebileceğimizi söylediler. Biz de bu hastalığa meydan okuyoruz”

Akademinin yöneticisi Rajab Sarraj ise “Gazze’de veya dünyanın herhangi bir yerindeki çocuklar gibi bu çocukların da tutkuları var. Futbolcu olmak istiyorlar ve biz de bu amaçlarına ulaşmalarına yardım ediyoruz” diyor.



'Oğlumun hayatı değişti'

Umut takımının oyuncuları haftada 1 saat antrenman yapıyor ve akademi onlardan para almıyor.

En mutlu kişilerden biri de al-Nabeeh’in annesi Suheir. Suheir futbolla birlikte oğlunun hayatının değiştiğini söylüyor:

“Depresyondaydı ve her zaman yalnızdı. Futbolu çok severdi ve şimdi hayatının değerli olduğunu hissediyor”

Gazze Şeridi, 2006'dan beri İsrail’in ablukası altında. Bölgede yaklaşık 2 milyon Filistinli yaşıyor. Abluka nedeniyle yoksulluk yüzde 85’lere çıkmış durumda. İşsizlik oranı da yüksek. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) verilerine göre, ilaç ve ekipman sıkıntısı nedeniyle kanser hastalarının tedavileri de yapılamıyor.

