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Abdulkadir Bitigen siftah yapacak
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ABDULKADİR BİTİGEN SİFTAH YAPACAK

Abdulkadir Bitigen siftah yapacak

Kayseri bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen bu sezon Süper Ligde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

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Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen bu sezon Spor Toto Süper Ligin 23.haftasında oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa maçında düdük çalacak.

Sezon başında A Klasmandan Süper Lige terfi olan Kayseri bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen bu sezon Süper Ligde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Ligin 23.haftasında Cumartesi günü Alanya’da oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa maçında düdük çalacak.

Bitigen’in bu zorlu doksan dakikada yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Bülent Birincioğlu.  
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