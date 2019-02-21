Abdulkadir Bitigen siftah yapacak

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen bu sezon Spor Toto Süper Ligin 23.haftasında oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa maçında düdük çalacak.
Sezon başında A Klasmandan Süper Lige terfi olan Kayseri bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen bu sezon Süper Ligde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Ligin 23.haftasında Cumartesi günü Alanya’da oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa maçında düdük çalacak.
Bitigen’in bu zorlu doksan dakikada yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Bülent Birincioğlu.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.