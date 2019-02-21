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Fenerbahçe nasıl tur atlar?
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FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe bugün deplasmanda Zenit karşısında tur arayacak.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit’e konuk oluyor.

Ülker Stadyumu'ndaki ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan temsilcimiz, Rusya’da her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak.

Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması halinde tek farklı yenilgilerde de adını bir üst tura yazdıracak.

90 dakika Zenit'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek.

 

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