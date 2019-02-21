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Galatasaray nasıl tur atlar?
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GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray nasıl tur atlar?

Evindeki ilk maçı 2-1 kaybeden Galatasaray deplasmanda Benfica karşısında tur atlamak istiyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray 1-0 kazanması halinde tur atlayan taraf Benfica olacak. 2-0, 3-1, 3-2 ve daha gollü tek farklı galibiyetler sarı kırmızılı takımı son 16 turuna taşıyacak.

Karşılaşmanın berabere tamamlanması halinde tur atlayan taraf Portekiz ekibi olacak. Galatasaray, son 16 turuna yükselmek için 1-0 ve 2-1'lık skorlar hariç galip gelmek zorunda.

Sarı kırmızılıların mücadeleyi 2-1 kazanması halinde maç uzatmaya gidecek. Uzatmalarda kazananın belirlenmemesi halinde son 16 turuna çıkan ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

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