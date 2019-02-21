Galatasaray nasıl tur atlar?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray 1-0 kazanması halinde tur atlayan taraf Benfica olacak. 2-0, 3-1, 3-2 ve daha gollü tek farklı galibiyetler sarı kırmızılı takımı son 16 turuna taşıyacak.
Karşılaşmanın berabere tamamlanması halinde tur atlayan taraf Portekiz ekibi olacak. Galatasaray, son 16 turuna yükselmek için 1-0 ve 2-1'lık skorlar hariç galip gelmek zorunda.
Sarı kırmızılıların mücadeleyi 2-1 kazanması halinde maç uzatmaya gidecek. Uzatmalarda kazananın belirlenmemesi halinde son 16 turuna çıkan ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.