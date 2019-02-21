﻿
Süper Lig'de 23. haftanın perdesi açılıyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

SÜPER LİG'DE 23. HAFTANIN PERDESİ AÇILIYOR

Süper Lig'de 23. haftanın perdesi açılıyor

23. haftanın önemli müsabakasında 25 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

725 Okunma

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta 22 Şubat Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak.

Saat 20.30'da başlayacak müsabakalarda Göztepe-Trabzonspor, Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.

Haftanın önemli karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 25 Şubat Pazartesi günü Vodafone Park'ta karşılaşacak.

Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

22 Şubat Cuma:

20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

23 Şubat Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

24 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)

25 Şubat Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
Türkoğlu ve Sarıca'dan Slovenya maçı açıklaması
Mehmet Özdilek'in takıma inancı tam
Gençlerbirliği'ne TÜRFAD'dan onur ödülleri
Hacettepe, Ostim'den Etimesgut'a geçiyor
1
Mustafa Kaplan: "2-3 hafta sonra daha iyi olacağız"
Hasan Kartal: "Devre arasında mali durumumuza da özen gösterdik"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿