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Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta programı
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SPOR TOTO 1. LİG'DE 23. HAFTA PROGRAMI

Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta programı

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 23. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

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Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta mücadelesi 22 Şubat Cuma günü 2 maçla başlayacak.

23. haftanın müsabaka programı şöyle:

22 Şubat Cuma:

19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor (Balıkesir Atatürk)

23 Şubat Cumartesi:

13.30 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Eryaman)

16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

24 Şubat Pazar:

13.30 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)

13.30 Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Abalı Denizlispor-Osmanlıspor (Denizli Atatürk)

16.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor (Gaziantep)
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