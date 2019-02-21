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Gençlerbirliği'ne TÜRFAD'dan onur ödülleri
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GENÇLERBİRLİĞİ'NE TÜRFAD'DAN ONUR ÖDÜLLERİ

Gençlerbirliği'ne TÜRFAD'dan onur ödülleri

Türkiye  Futbol Adamları Derneği Ankara Şubesi’nin Hilton Otel’inde gerçekleştirdiği organizasyonda Ankara futboluna emek vermiş spor adamlarına ödülleri verildi.

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Türkiye  Futbol Adamları Derneği Ankara Şubesi’nin Hilton Otel’inde gerçekleştirdiği organizasyonda Ankara futboluna emek vermiş spor adamlarına ödülleri verildi.

Gençlerbirliği tarihine adını yazdıran bir çok isim de Onur Ödülü aldı.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Eski Başkanlarından Hasan Şengel, Eski Asbaşkanlardan Ayhan Sümer, eski yönetim kurulu üyelerinden Zeki Ünaldı, Gençlerbirliği Divan Kurulu Üyesi Oktay Arıca, Gençlerbirliği’nde uzun yıllar takım kaptanlığı yapan Cemalettin Sakallıoğlu ve yine eski futbolculardan Zeynel Soyuer gecede ödül alan isimler oldu. 
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