Hacettepe, Ostim'den Etimesgut'a geçiyor

Cumartesi günü Etimesgut Atatürk Stadı’nda Sancaktepe Belediyespor’u ağırlayacak olan Hacettepe, maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Veyis Kanber yönetiminde ısınma koşusu ve pas çalışması ile başlayan antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile son buldu.
Daha önceki maçlarını Ostim Stadı’nda oynayan Hacettepe Spor, bu haftadan itibaren iç saha maçlarını Etimesgut Atatürk Stadı’nda oynayacak.
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