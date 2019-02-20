Ersun Yanal: "Turu geçmek istiyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın karşılaşacakları Zenit'in güçlü yönlerini bildiklerini söyledi.

Hem Fenerbahçe'nin hem de Zenit'in güçlü yönleri bulunduğunu belirten Yanal, "İki takımın da güçlü yönlerini birbirlerine kabul ettirmeye çalışacağı bir maç olacak. Hızlı oyun ve tempoda rakibimizden üstün olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Rusya ligine verilen aranın, Zenit'in tek dezavantajı olduğunu anlatan Yanal, "İlk devresi 1-0 bizim lehimize kapandı ve bu avantajı korumak ve rakibimizin güçlü yönlerini engellemeye çalışacağız. Özellikle maçın başındaki oyun iştahımızı ve tempomuzu rakibe kabul ettirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal, girdikleri pozisyonları değerlendirmekte zorluk çektiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Oynadığımız maçlardaki beceri oranına bakarsak, en kötü beceri oranlarından bir tanesine sahibiz. Oyunun hücum bölgesine kadar getirilip, topun kaleye atılması noktasına kadar herhangi bir sorun görünmüyor. Bu konuda bizden çok daha kötü takımların gol istatistiği bizden çok daha yüksek. Sorun topu içeri sokmak. Bunun sayısını artırmak istiyoruz."

UEFA Avrupa Ligi'nin yüksek motivasyon gerektiren bir kulvar olduğuna dikkati çeken Yanal, şunları kaydetti:

"Türkiye liginde şampiyonluk yarışını kovalamadığımızdan dolayı, Avrupa'daki bu şansımızı devam ettirmek tabii ki çok büyük bir arzumuz. Karşımızdaki rakip de güçlü bir takım, Rusya lideri. Biz de güçlü bir takımız ve bu turu geçmek istiyoruz."