UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında 21 Şubat Perşembe günü 15 maç oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak. Saint Petersburg Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.55'te başlayacak.
Türk Telekom Stadı'nda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Galatasaray ise Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.
Kupada rövanş maçlarının programı şöyle:
20.55 Arsenal (İngiltere)-BATE (Belarus)
20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viktoria Plzen (Çekya)
20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
20.55 Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre)
20.55 Salzburg (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)
20.55 Villarreal (İspanya)-Sporting Lizbon (Portekiz)
20.55 Valencia (İspanya)-Celtic (İskoçya)
20.55 Zenit (Rusya)-Fenerbahçe
23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Real Betis (İspanya)-Rennes (Fransa)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Krasnodar (Rusya)
23.00 Genk (Belçika)-Slavia Prag (Çekya)
23.00 Inter (İtalya)-Rapid Wien (Avusturya)
23.00 Benfica (Portekiz)-Galatasaray
23.00 Chelsea (İngiltere)-Malmö (İsveç)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.