﻿
Boksta iki madalya
﻿
Site İçi Arama
﻿

BOKSTA İKİ MADALYA

Boksta iki madalya

Milli boksörler, 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nı 2 madalyayla tamamladı.

177 Okunma

Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, organizasyonu iki madalyayla tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'da düzenlenen turnuvada, 75 kiloda ringe çıkan Serhat Güler, finalde Ukraynalı rakibi Oleksandr Khyzhniak'a mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.

Milli sporculardan 81 kiloda Bayram Malkan ise turnuvada bronz madalya almıştı.

ETİKETLER
Hasan Kartal: "Devre arasında mali durumumuza da özen gösterdik"
Karabükspor zor günleri aşamıyor
Ankaragücü'nde Pinto'nun sakatlığı iyileşti
Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Kulüp televizyonculuğunda yeni dönem
1
TÜRFAD'dan Erkan Sözeri'ye Onur Ödülü
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿