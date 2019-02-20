Juventus için sezon bugün başlıyor

Juventus Serie A'da lider durumda. En yakın takipçisi Napoli 13 puan geriden seyrediyor. Hem ekonomik yapısı hem istikrarı hem de kadro kalitesi açısından İtalya Ligi'ndeki rekabetten epey uzaklarda mücadele eden Juventus'un yıllardır hedefi Şampiyonlar Ligi'ydi.



3 yıldır üst üste Real Madrid ile bu kupayı kazanan ve takım değiştirerek farklı bir meydan okumayla gelen Cristiano Ronaldo da kadroya eklenince Juventus, Devler Ligi'nin en büyük favorilerinden biri oldu. Hatta birçok otoriteye göre en büyük adayı.



Eski sistemle birlikte bu kupayı iki kez kazanan, son dört sezonda iki kez finalde kaybeden Torino ekibi, bugün deplasmanda Atletico Madrid ile turun ilk maçına çıkacak. Ronaldo da yıllarca yaşadığı kentin 'kırmızı' tarafıyla karşı karşıya gelecek.



5 kez Dünyada Yılın Futbolcusu seçilen Ronaldo ile beraber Juventus için asıl sezon bugün başlayacak.



Şampiyonlar Ligi için alınan Portekizli futbolcunun üzerinde de büyük bir baskı olacak.



Materazzi: Kupa yine gelmezse bu bir başarısızlıktır



"İtalya'da işleri bir süre iyi yaptığınızda önünüze bir hedef gelir. Bu da Şampiyonlar Ligi'dir" diyen İtalyanların ünlü savunma oyuncularından Marco Materazzi'ye göre Şampiyonlar Ligi'ne 'kafayı takan' Juventus, her zaman bu ligin en büyük adaylarından biridir.



Uzun yıllar Inter'de forma giyen Materazzi "Ronaldo'yu transfer etmek Şampiyonlar Ligi'nde eşitliği bozmaktır. Eğer Ronaldo ile bile bu şampiyonluk gelmezse ortada büyük bir başarısızlık vardır" ifadesini kullanarak Portekizlinin üzerinde nasıl bir baskı olduğunu da gözler önüne serdi.



Şampiyonlar Ligi'nde sadece 1 gol



Şampiyonlar Ligi bu sezon Ronaldo için iyi başlamadı. Juventus ile çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Portekizli, Serie A'da 19 golle krallıkta ilk sırada yer almasına karşın Devler Ligi'nde sadece 1 golü bulunuyor.



Herkes Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun bundan sonraki performansını merakla bekliyor.