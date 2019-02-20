Hasan Kartal: "Devre arasında mali durumumuza da özen gösterdik"

Süper Ligin ikinci yarısında gösterdiği çıkışla küme düşme hattından kurtulan Çaykur Rizespor’da Başkan Hasan Kartal, devre arasında yaptıkları transferler ve Ziraat Bankası’nın uygulayacağı yapılandırma hakkında konuştu.

“Faydalı oyuncuları takıma kazandırdık”

Devre arasında iyi bir ekip çalışması yaparak faydalı transferlere imza attıklarını belirten Hasan Kartal, “Devre arasında yaptığımız transferleri iyi isimlerden oluşturduk. Aldığımız oyuncular hiçbir sorun yaşamadan takıma hemen entegre oldu. Bu beraberliği yakalayıp iyi bir takım olduk. İnanıyorum ki, bulunduğum yerden daha yukarı çıkıp iyi seviyeye geleceğiz. Transferlerimizi bir ekip çalışması doğrultusunda yaptık. İyi düşünerek fayda alabileceğimize inandığımız futbolcuları takımımıza kattık. Devre arasında bu tip transferleri yaptıktan sonra başarılı olmak kolay değildi ama biz bunu başardık” dedi.

“Mali durumumuza özen gösterdik”

Devre arasında yapılan transferlerde mali durumu dikkate aldıklarının altını çizen Başkan Kartal, “Yaptığımız transferlerde bütçemizi ve bilançomuzu da dikkate aldık. Aldığımız transferlere ödediğimiz ve ödeyeceğimiz paralarda, gönderdiğimiz isimleri hesaba katarsak daha avantajlı durumdayız. Gidenlere 4 milyon verecekken yeni gelenlere 3 milyon TL kaynak oluşturduk. Yaptığımız transfer politikası, kulübümüzü kâra geçirdi. Mali durumumuzu sportif başarı ile eşit seviyede gitmesine özen gösteriyoruz.” diye konuştu.

“Yakında stadyuma sığmayacağız”

Çaykur Rizespor’a taraftarların yoğun destek verdiğini ve stadyumu doldurduğunu belirten Hasan Kartal, “Futbol, takım oyunudur. Takım derken sadece sahada oynayan anlamına gelmemelidir. Takım; taraftarı, yöneticisi, şehrin önde gelen akil adamları ile beraber olursa bir anlamı olur. Biz, bunu Rize’de sağladık. Bunun sonunda mutlaka başarılı olacağız. Rizespor taraftarı, bizim dönemimizde takıma daha çok sahip çıkmaya başladı. Yakında stadyuma taraftarlarımız sığmayacak. Her maç 11-12 bin kişiye oynuyoruz. Yakında daha çok kişi gelmeye başlayacak. Yönetici arkadaşlarımız, okullara giderek çocuklara Rizespor’u atlatmaya başlattı. O yüzden gelecekte de taraftar konusunda sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum. “ ifadelerini kullandı.

“Aatif ile uyum sağladık”

Devre arasında Fenerbahçe’de transfer edilen Aatif Chahechouhe’nun kaptanlığa getirilmesi hakkında konuşan Başkan Kartal, “Aatif, sadece takımla değil, bizimle de uyum içerisinde oldu. Tüm oyuncularla çok iyi kaynaştık. Yönetim ve taraftarlar olarak samimi bir anlayışımız var. Oyuncularımız da bunu görüyor ve ona göre oynayarak takıma rahatlıkla uyum sağlıyor” dedi.

“En fazla 10 kulübün bankalara borcu var”

Ziraat Bankası’nın kulüpleri için yapacağı yapılandırma hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Kartal, “Kulüpler Birliği toplantısını yaptık. Orada, Ziraat Bankası’nın kulüpler için yapacağı yapılandırma hakkında değerlendirmelerde bulunduk. 18 kulüp arasında en fazla 10 takım bu durumdan faydalanacaktır. Çünkü; bankalara borcu olan kulüplerin sayısı 10’u geçmez. Bir de bankalara borcu olmayan kulüpler de var. Bizim gibi bankalara borcu olmayan kulüplere de Ziraat Bankası’nın aynı şartlarda kredi vermesi gerektiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.