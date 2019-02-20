Devlet Bahçeli'den derbi yorumu: "Berabere kalmalarında yarar var"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için gönlünden beraberlik geçtiğini söyledi. Maçın berabere bitmesini isteyen Bahçeli, "-Fenerbahçe diz çöktü, şuna bir de biz vuralım- yaklaşımı Beşiktaş'a yakışmaz." dedi.



Yenildiği takdirde Beşiktaş’a ayıp olacağını belirten Devlet Bahçeli, "Yenerse Fenerbahçe farklı düşünmeye başlar. ‘Sen de ol, ben de ol, beraber olalım’ derse berabere kalmalarında yarar var." şeklinde görüş bildirdi.



Çarşı grubuna ayrı bir parantez açan MHP Başkanı Devlet Bahçeli, "Benim Ford Mustang aracım var. Plakası da 06 BJK 001. Fırsat bulursam Beşiktaş'taki seçim çalışmasına onunla gideceğim. Biz farklıyız, Çarşı grubuyuz. Çarşı, Beşiktaş'ın ruhudur. Delikanlı çocuklardır." diye konuştu.