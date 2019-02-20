Ankaragücü'nde Pinto'nun sakatlığı iyileşti

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde tam kadro gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü.



Isınma hareketleriyle idmana başlayan sarı-lacivertliler, pas ve koordinasyon çalışmasıyla antrenmana devam etti. Daha sonra şut çalışması yapan başkent ekibi, çift kale maçla idmanı tamamladı.



MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



Bu arada, geçen hafta Akhisarspor müsabakasında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Brice Dja Djedje, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.



Sakatlığı iyileşen Tiago Pinto ise teknik direktör Mustafa Kaplan'ın görev vermesi durumunda sahada olacak.

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