Fenerbahçe'nin Rusya'da galibiyeti yok

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'nin, Avrupa'daki deplasman karnesi iyi değil.

Sarı-lacivertliler, Zenit maçıyla Avrupa arenasında yarın dış sahalardaki 116. maçını oynayacak.

Rakip sahalarda daha önce 115 maç yapan sarı-lacivertliler, 65 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe, 27 galibiyet ve 23 beraberlik elde ettiği Avrupa deplasmanlarında, rakip filelere 117 gol atarken, kalesinde 214 gol gördü.

Son 5 deplasmanda kazanamadı

Fenerbahçe, Avrupa'da dış sahada oynadığı son 5 maçı da kazanamadı.

Bu maçların 4'ünü kaybeden Fenerbahçe, bir kez de berabere kaldı. Geçen sezon Vardar'a yenilen sarı-lacivertliler, bu sezon da Benfica, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'ya kaybetmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu sürede Anderlecht'le de berabere kalarak sahadan ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki son deplasman galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da Sturm Graz karşısında elde etti.

Rusya'da galibiyeti yok

Fenerbahçe, Rusya'da daha önce oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamadı.

Daha önce Rus ekipleriyle deplasmanda 4 maça çıkan Fenerbahçe, Krasnador ve Spartak Moskova'ya kaybederken, Lokomotif Moskova ile CSKA Moskova'yla ise berabere kaldı.

Bu sezon deplasman performansı dibe vurdu

Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon 3 kulvarda (Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası) dış sahada çıktığı 17 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda Avrupa'da maç kazanamazken, iki galibiyetini lig ve kupada aldı.