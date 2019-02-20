Fenerbahçe 230. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında 21 Şubat Perşembe günü Rusya'da Zenit'le karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası alanda 230. müsabakasına çıkacak.
Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 229 karşılaşmada 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Bu maçlarda rakip filelere 283 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:
|
Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|61
|31
|17
|13
|81
|56
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|32
|12
|10
|10
|47
|37
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|TOPLAM
|229
|84
|48
|97
|283
|335
"Kupa 2"de 115 maç
Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 115 maça çıktı.
Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 27 beraberlik ve 39 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu 115 maçta rakip fileleri 153 kez havalandırırken kalesindeki 147 gole engel olamadı.
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