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Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
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ERZURUMSPOR'DA MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HAZIRLIKLARI

Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Egemen Korkmaz antrenmana katılmadı.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Bu maçın hazırlıklarına teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla başlayan mavi-beyazlılar, koşu ve ısınma hareketleri yaptı.

Mavi-beyazlı takımın yaklaşık 45 dakika süren kondisyon ağırlıklı idmanına hafif sakatlığı bulunan Egemen Korkmaz katılmadı.
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