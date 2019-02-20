TÜRFAD'dan Erkan Sözeri'ye Onur Ödülü

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Türkiye Futbol Adamları Derneği Ankara Şubesi’nin düzenlediği gecede Onur Ödülü’ne layık görüldü.

“İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” anlayışıyla hareket eden TÜRFAD, “Türkiye ve Ankara sporuna değerli katkı ve hizmetlerinizden dolayı teşekkürlerimizle…” yazılı bir plaketi Erkan Sözeri’ye takdim etti.

Teknik Direktör Erkan Sözeri aldığı ödülden duyduğu mutluluğu dile getirirken şunları söyledi:

“Başta başkan Osman Kolsuz ve yönetim kurulu olmak üzere tüm TÜRFAD üyelerine böyle bir organizasyon gerçekleştirdikleri için; ayrıca böyle bir gecede bize de bu ödülü layık gördükleri için teşekkür ederim. Bu ödülü şahsım ve kulübüm Gençlerbirliği adına almak bana onur verdi. Bu tarz etkinliklerin Türk futbolu adına faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah devamı gelir ve benzerleri de çoğalır. Biz de Türk futbolu adına elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.”