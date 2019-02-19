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Hamza Yerlikaya'dan stat müjdesi
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HAMZA YERLİKAYA'DAN STAT MÜJDESİ

Hamza Yerlikaya'dan stat müjdesi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: Bilecik ve Bozüyük'teki statları en kısa sürede çözüme kavuşturacağız

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, bazı program ve ziyaretler kapsamında Bilecik'e gitti. İlk olarak Vali Bilal Şentürk ile görüşen Yerlikaya, burada valilik şeref defterini imzaladı.

Yerlikaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarının kronikleşmiş hastalıkları tedavi eden bir hükümet olduğunu söyledi.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile Kredi ve Yurtlar Kurumunun birleşmesi hakkındaki bir soru üzerine Yerlikaya, "Daha kurumsal bir yapı oluşturuldu. Tek çatı altında hizmetlerimiz devam edecek. Burada ayrıldı birleşti. Buradaki hedef devletimizin imkanlarını, vatandaşlarımızla buluşturmak. Önemli olan hizmettir. Milletimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın, ailelerimizin bütünlüğünü sağlayarak, biz 'sporda kal güvende kal, sporda kal kötü alışkanlıklardan uzak dur' diyoruz. Önemli olan hizmetin yaygın bir şekilde topluma ulaştırabilmek." şeklinde konuştu.

Daha sonra Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ı ziyaret eden Yerlikaya, Şeyh Edebali Türbesi'nde dua etti.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve AK Parti Bilecik Belediye Meclis Üyesi Nusret Tosun, bakan yardımcısı Yerlikaya'ya Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde bulunan statların akıbetini sordu. Yerlikaya ise bu statların en kısa zamanda yenileceğini söyledi.

Gençlik Merkezi'nde atölyeleri de dolaşan ve çocuklarla sohbet eden Yerlikaya, Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda gençler ile buluşup akşam yemeği yedi.

Son olarak İstasyon Spor Salonu'nda birçok branşta eğitim gören gençleri ziyaret eden Hamza Yerlikaya, burada masa tenisi oynadı, yetkililerden bilgi aldı ve sporcularla fotoğraf çektirdi.

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