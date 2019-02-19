İşte Benfica-Galatasaray maçının hakemi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda, Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda yapacağı maçın hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Işık Stadı'nda 21 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak.
Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe'nin yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Radu Petrescu ve Sebastian Coltescu olacak. Radu Ghinguleac ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
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