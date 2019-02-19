22. haftada en dikkat çeken 10 olay

Terim-Denizli 23 yıl sonra



Kasımpaşa-Galatasaray maçında Türk Futbolu'nun iki yıldız antrenörü Mustafa Denizli ve Fatih Terim karşı karşıya geldi. İkili 23 yıl sonra birbirlerine rakip olurken sahadan galibiyetle ayrılan Terim, Mustafa Denizli'ye karşı ilk kez galip geldi.



Feghouli kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı



Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği maçta sarı kırmızılıların Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli üç gol birden attı. Kariyerinde ilk kez "hat-trick" yapan Feghouli, Galatasaray'da bu sezon bir lig maçında üç gol atan ikinci futbolcu oldu. Henry Onyekuru, 18. haftadaki MKE Anakaragücü maçında "hat-trick" yapma başarısı göstermişti.



Arda 'benden çıktı' dedi, topu auta attı



Başakşehir'in deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçın 19. dakikasında yaşanan bir pozisyonda top Arda Turan'dan dışarı çıktı. Fakat hakem Mete Kalkavan topun Antalyasporlu Mangare'den çıktığı kararını verdi. Arda Turan ise hakeme gidip kendisinden çıktığını söyledi. Mangare de itirazlarından dolayı sarı kart gördü. Arda da centilmenlik olarak topu auta gönderdi. Öte yandan bu haftayı da kayıpsız atlatan Başakşehir, zirvedeki 6 puanlık farkı korudu.

Trabzonsporlu taraftarlardan 'Yeter artık' dövizi



Trabzonsporlu taraftarlar, son haftalardaki hakem kararlarına tepkilerini sürdürdü. Bordo-mavili taraftarlar, siyah kartonlar üzerine 'yeter artık' yazılı dövizler açarak hakem kararlarına tepki gösterdi.

Hikmet Karaman 8 haftadır yenilmiyor



Ligin 14. haftasında sahasında yenildiği Trabzonspor maçından sonra teknik direktör değişikliğine giden ve o günden sonra 8 maça çıkan Kayserispor, mağlup olmadı. Ertuğrul Sağlam'ın yerine Hikmet Karaman'ın göreve geldiği İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 4 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçta hanesine 16 puan yazdırarak ligde 28 puana erişti ve küme düşte hattından uzaklaşmayı başardı.



Ljajic gole sevinirken sarı kart gördü, derbide yok

Haftanın açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Malatyaspor'u 2-1 yendi. Maçın ikinci golünü atan Ljacic, gol sevincini korner direğine vurarak yaşayınca sarı kart gördü. Ljacic böylece Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe 15. sıraya geriledi

Geçtiğimiz hafta Kayserispor'a yenilen Fenerbahçe bu kez de evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler bu skorla 15. sıraya geriledi. Yeni transfer Zajc ilk kez 11'de şans buldu daha sonra da oyundan alındı.

Aykut Kocaman Kadıköy'de

Ali Koç'un göreve gelmesinin ardından gönderilen Aykut Kocaman, Konyaspor teknik direktörü olarak Kadıköy'e geldi. Kadıköy'de tribünlerde birlikte oldukları dönem sorun yaşadıkları iddia edilen Alex de vardı.



Yusuf Erdoğan'a tepki

Çaykur Rizespor'a evinde 2-0 yenilen Bursaspor'da taraftarlar kendi oyuncuları Yusuf Erdoğan'a tepki gösterdi. Erdoğan da oyundan çıkmak istedi ve Samet Aybaba onu oyundan aldı. Direkt soyunma odasına giden genç futbolcuyu arkadaşları kenara getirdi. Öte yandan Bursaspor yönetimi bu mağlubiuyetten sonra olağanüstü genel kurul kararı aldı.



Mehmet Özdilek'in gafı



Erzurumspor kendi evinde Sivasspor'u 4-2 yenerek rahat bir nefes aldı. Maç sonunda teknik direktör Mehmet Özdilek bir anlık şaşkınlıkla yenildiklerini ama mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Gazetecilerin uyarısıyla özür dileyen Özdilek, çok önemli bir 3 puan aldıklarını ifade etti. Bu hata, toplantıda keyifli anlara sahne oldu.