﻿
Koşamayanlar için koşacaklar
﻿
Site İçi Arama
﻿

KOŞAMAYANLAR İÇİN KOŞACAKLAR

Koşamayanlar için koşacaklar

Omurilik felçileri için 6 kıtadan 100 bini aşkın kişi aynı saatte koşacak.

176 Okunma
Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 5 Mayıs tarihinde, 6 kıta ve 12 ülkede aynı saatte koşulacak "Wings for Life World Run"a İzmir ev sahipliği yapacak. 
 
“Koşamayanlar için koşuyoruz” sloganıyla düzenlenen ve dünyanın en büyük yardım koşularından biri olan Wings for Life World Run’ın basın toplantısı 21 Şubat Perşembe günü WingsforLife Vakfı CEO’su AnitaGerhardter’ın katılımıyla Grand Tarabya Oteli’nde gerçekleşecek.
 
İzmir’in ev sahipliğini yapacağı, 5 Mayıs’ta, 6 kıta ve 12 ülkede aynı saatte koşulacak Wingsfor Life World Run’un, duyuru toplantısına Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, TOFD Başkanı Ramazan Baş, Wingsfor Life Türkiye elçilerinin yanı sıra, 5 Türkiye Ralli şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Dünya Windsurf Şampiyonası ikincisi RedBull Sporcusu Lena Erdil ve 6 kez Avrupa Dağ Koşusu şampiyonu olan Ahmet Arslan katılacak. 
 
6 kıtada 100 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek koşunun Türkiye ayağının duyurusu için düzenlenecek basın toplantısı 10.00’da başlayacak. 
 
ETİKETLER
22. haftada en dikkat çeken 10 olay
Hüseyin Eroğlu, Gordon Milne'nin rekorunu kırdı
Abdullah Çevrim için saygı duruşu yapılacak
Yerlikaya: "Amatör branşlara katkılarımız artacak"
TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
Süper Lig'de 22. hafta sona erdi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿