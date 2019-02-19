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Abdullah Çevrim için saygı duruşu yapılacak
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ABDULLAH ÇEVRİM İÇİN SAYGI DURUŞU YAPILACAK

Abdullah Çevrim için saygı duruşu yapılacak

TFF, hayatını kaybeden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Abdullah Çevrim için 22-25 Şubat'ta oynanacak profesyonel lig maçları öncesi saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 77 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Abdullah Çevrim için 22-25 Şubat'ta oynanacak profesyonel lig maçları öncesi saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Çevrim'in vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Abdullah Çevrim'in vefatı sebebiyle 22-25 Şubat tarihlerinde oynanacak bütün profesyonel lig müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Abdullah Çevrim'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

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