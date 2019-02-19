TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı yapıldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Sabri Çelik başkanlığında toplanan MHK'da görev dağılımı şöyle oldu:
Başkan: Sabri Çelik
Başkan Vekili: Mustafa Çulcu
Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu: Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat
Basın Sözcüsü: Mustafa Çulcu
Mentör Sorumlusu: Ünsal Çimen
Futsal, Plaj Futbolu ve Kadınlar Ligi Sorumlusu: Kamil Abitoğlu
EPAK Başkanı ve Bölgesel Amatör Lig Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu
EPAK Yardımcıları: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak
1. Bölge Sorumlusu: Muhittin Boşat
2. Bölge Sorumlusu: Mustafa Çulcu
3. Bölge Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu
4. Bölge Sorumlusu: Ünsal Çimen
5. Bölge Sorumlusu: Kamil Abitoğlu
6. Bölge Sorumlusu: Hamza Mısır
7. Bölge Sorumlusu: Hakan Sivriservi
8. Bölge Sorumlusu: Nihat Mızrak
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