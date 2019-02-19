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Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Uralochka-NTMK
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ECZACIBAŞI VİTRA'NIN RAKİBİ URALOCHKA-NTMK

Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Uralochka-NTMK

Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta müsabakasında Rusya'nın Uralochka-NTMK takımına konuk olacak.

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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki 5. hafta maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Uralochka-NTMK ile karşı karşıya gelecek.

Ekaterinburg kentindeki DIVS Uralochka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20 Şubat Çarşamba günü TSİ 17.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 4 müsabakayı da kazanan turuncu-beyazlı ekip, ilk sırada yer alıyor. İki kez mağlup olan Uralochka-NTMK ise ikinci sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk mücadeleyi Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazanmıştı.

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