Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Uralochka-NTMK

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki 5. hafta maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Uralochka-NTMK ile karşı karşıya gelecek.
Ekaterinburg kentindeki DIVS Uralochka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20 Şubat Çarşamba günü TSİ 17.00'de başlayacak.
Grupta oynadığı 4 müsabakayı da kazanan turuncu-beyazlı ekip, ilk sırada yer alıyor. İki kez mağlup olan Uralochka-NTMK ise ikinci sırada bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk mücadeleyi Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazanmıştı.
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