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VakıfBank, Almanya deplasmanında
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VAKIFBANK, ALMANYA DEPLASMANINDA

VakıfBank, Almanya deplasmanında

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta müsabakasında Almanya'nın Allianz MTV takımıyla karşılaşacak.

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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, A Grubu'ndaki 5. hafta maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV ile deplasmanda karşılaşacak.

Scharrena Stuttgart'ta oynanacak karşılaşma, 20 Şubat Çarşamba günü TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta yaptığı 4 müsabakayı da kazanan sarı-siyahlı ekip, ilk sırada yer alıyor. Bir kez salondan mağlup ayrılan Allianz MTV ise ikinci sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi VakıfBank 3-1 kazanmıştı.

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