﻿
Fenerbahçe, grup etabını Fransa'da noktalayacak
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE, GRUP ETABINI FRANSA'DA NOKTALAYACAK

Fenerbahçe, grup etabını Fransa'da noktalayacak

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'ndan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, bu etaptaki son maçında Carolo Basket'e konuk olacak.

201 Okunma

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 14. ve son haftasında 20 Şubat Çarşamba günü Fransa'da Carolo Basket'le karşılaşacak.

Fransa'nın Charleville-Mezeres kentindeki Caisse d' Epargne Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Gruptan ilk 4'e girerek çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, 8 galibiyet, 5 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'nin grubu 2. bitirip çeyrek finalde saha ve seyirci avantajını elde etmesi için Fransa'dan galibiyetle dönmesi de yeterli değil. Sarı-lacivertliler, Fransa'dan istediği skoru alması durumunda 2. sıradaki TTT Riga'nın sahasında Sopron Basket'e yenilmesini bekleyecek.

Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Carolo Basket'in ise çeyrek finale kalma şansı yok.

ETİKETLER #Fenerbahçe
22. haftada en dikkat çeken 10 olay
Çerçesov'dan Zenit-Fenerbahçe yorumu
Abdullah Çevrim için saygı duruşu yapılacak
Yerlikaya: "Amatör branşlara katkılarımız artacak"
TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
Fenerbahçe Opet'in konuğu Dinamo Moskova
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿