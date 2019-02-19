Fenerbahçe, grup etabını Fransa'da noktalayacak

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 14. ve son haftasında 20 Şubat Çarşamba günü Fransa'da Carolo Basket'le karşılaşacak.
Fransa'nın Charleville-Mezeres kentindeki Caisse d' Epargne Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Gruptan ilk 4'e girerek çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, 8 galibiyet, 5 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe'nin grubu 2. bitirip çeyrek finalde saha ve seyirci avantajını elde etmesi için Fransa'dan galibiyetle dönmesi de yeterli değil. Sarı-lacivertliler, Fransa'dan istediği skoru alması durumunda 2. sıradaki TTT Riga'nın sahasında Sopron Basket'e yenilmesini bekleyecek.
Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Carolo Basket'in ise çeyrek finale kalma şansı yok.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.