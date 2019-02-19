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Bakan Kasapoğlu, Karşıyaka'yı ziyaret etti
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BAKAN KASAPOĞLU, KARŞIYAKA'YI ZİYARET ETTİ

Bakan Kasapoğlu, Karşıyaka'yı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na Karşıyaka Spor Kulübü ziyaretinde 35,5 numaralı forma hediye edildi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karşıyaka Spor Kulübünü ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, İzmir programının ikinci gününde Karşıyaka Spor Kulübüne giderek Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Kulüp Başkanı Büyükkarcı, kulüp faaliyetleriyle ilgili Bakan Kasapoğlu'na bilgi verdi.

Turgay Büyükkarcı, kulübün anı defterini imzalayan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu ve "İzmirli değil, Karşıyakalıyız" sözünün sembolü olan 35,5 numaralı forma hediye etti.

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