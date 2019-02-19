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Fenerbahçe Opet'in konuğu Dinamo Moskova
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FENERBAHÇE OPET'İN KONUĞU DİNAMO MOSKOVA

Fenerbahçe Opet'in konuğu Dinamo Moskova

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, E Grubu'nda Rus ekibini konuk edecek.

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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında 20 Şubat Çarşamba Rus ekibi Dinamo Moskova karşısında liderliğini garantilemek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Opet ile Dinamo Moskova arasında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta 4'te 4 yapan ve 12 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe Opet, Rusya'da oynanan karşılaşmada 3-1 yendiği Dinamo Moskova karşısında 2 set alması durumunda son maçlar öncesi grup liderliğini garantileyecek.

Dinamo Moskova ise grupta 8 puanla 2. sırada bulunuyor.

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