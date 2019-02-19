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Endonezya 2032 Olimpiyatları'na talip
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ENDONEZYA 2032 OLİMPİYATLARI'NA TALİP

Endonezya 2032 Olimpiyatları'na talip

Endonezya, 2032 Olimpiyatları'na ev sahipliği için resmi teklif yaptı.

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Endonezya'nın 2032 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği için resmi olarak teklifte bulunduğu bildirildi.

Endonezya haber ajansı Antara'nın haberine göre, Endonezya'nın Bern Büyükelçisi Muliaman D. Hadad, Devlet Başkanı Joko Widodo adına 2032 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği için Uluslararası Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) pazar günü başvuru mektubunu iletti.

Ayrıca, Endonezya'nın 2018 Asya Oyunları ve 2018 Asya Paralimpik Oyunları'na başarılı şekilde ev sahipiliği yapması nedeniyle IOC'tan da övgü aldığına değinilen haberde, IOC yetkililerinin, ülkenin, 2032 Yaz Olimpiyatları'na da ev sahipliği konusuna olumlu yaklaştığı belirtildi.

Widodo, Asya Oyunları kapanış töreni için geçen yıl ülkeye gelen IOC Başkanı Thomas Bach'a 2032 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma talebini sözlü olarak da iletmişti. 

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