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Teodosic beklemede
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TEODOSİC BEKLEMEDE

Teodosic beklemede

Clippers'tan ayrılan ve adı bir dönem Efes ile anılan Milos Teodosic, sezon sonuna kadar dinleneceğini açıkladı.

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NBA takımlarından Los Angeles Clippers tarafından serbest bırakılan Milos Teodosic, sezon sonuna kadar dinleneceğini açıkladı.

Estonya ve İsrail maçları için Sırbistan Milli Takımı kampına katılan Teodosic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yıldız oyuncu, "Milli takımda iki maçta forma giyeceğim. Bu sezon oynayacağım maçlar bunlar olacak.
Sezon sonuna kadar dinlenip bir yerde oynamamaya karar verdim. Milli takımla beraber gelecek sezona hazırlanacağım" ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki oyun kurucunun adı bir süre önce Anadolu Efes ile de anılmıştı.
 

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