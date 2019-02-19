Orman'dan Güneş yanıtı: "Kalmak istiyorsa sözleşme öneririz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş'in milli takıma gideceği iddiaları ile ilgili olarak "Şenol (Güneş) ağabeyle o günün şartları içinde konuşuruz. Kalmak istiyorsa sözleşme öneririz" ifadelerini kullandı.

Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Orman, teknik direktör Şenol Güneş'in milli takıma gideceği iddiaları konusunda açıklamalarda bulundu.

Orman, "Şenol hoca ile sözleşmemiz sezon sonu bitiyor. Mayıs ayında kongre var. Şenol ağabeyle o günün şartları içinde konuşuruz. Kalmak istiyorsa sözleşme öneririz. Federasyondan kırgın şekilde ayrılmış, dönmek de isteyebilir. Bunu normal karşılıyorum. Burada 4 sene önemli başarılar elde etti. Gitmek isterse de onun tercihidir." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'in milli takımın 2 maçlık fikstüründe, iki takımı birlikte yönetmesine sıcak bakıp bakmayacağı sorusu üzerine Fikret Orman, "Federasyondan böyle bir talep gelmedi, zaten gelmez. Gelebilmesi için bizden önce Şenol hoca ile konuşmuş olmaları lazım. Şenol hoca bizim kölemiz falan değil. Kişilikli, şahsiyetli bir teknik direktör. Benden önce onunla konuşulması lazım. Şenol hoca, 'Bu duruma sıcak bakıyorum, kulüple konuşayım.' derse, o zaman biz devreye gireriz. Olmayan bir şey için yorum yapmaya gerek yok." cevabını verdi.