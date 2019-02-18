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Süper Lig'de 22. hafta sona erdi
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SÜPER LİG'DE 22. HAFTA SONA ERDİ

Süper Lig'de 22. hafta sona erdi

Süper Lig'de 22. hafta sonunda Medipol Başakşehir en yakın rakibi Galatasaray ile puan farkını 6'ya çıkarıp liderliğini sürdürdü.

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Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 48 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligde 22. haftanın sonundan Medipol Başakşehir en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını yeniden 6'ya çıkardı.

Haftayı Galatasaray 42, Beşiktaş 39, Yeni Malatyaspor ve Atiker Konyaspor 34, Trabzonspor 33, Demir Grup Sivasspor 31, Kasımpaşa ve Antalyaspor 29, Alanyaspor ve Kayserispor 28, Çaykur Rizespor ve Göztepe 25, Bursaspor, Fenerbahçe ve Ankaragücü 24, Erzurumspor 21, Akhisarspor 18 puanla tamamladı.  

İşte ligin 22. haftasında alınan sonuçlar ve 23. haftanın programı:

Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2

Akhisarspor-MKE Ankaragücü: 0-0

Bursaspor-Çaykur Rizespor: 0-2

Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: 4-2

İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe: 2-1

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Kasımpaşa-Galatasaray: 1-4

Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1 

23. haftanın programı

22 Şubat Cuma:

20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

23 Şubat Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

24 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)

25 Şubat Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park) 

 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 22  14  33  11  22  48 
2.  GALATASARAY 22  12  45  24  21  42 
3.  BEŞİKTAŞ 22  11  42  27  15  39 
4.  EVKUR YENİ MALATYASPOR 22  34  25  34 
5.  ATİKER KONYASPOR 22  10  29  23  34 
6.  TRABZONSPOR 22  37  32  33 
7.  DEMİR GRUP SİVASSPOR 22  32  32  31 
8.  KASIMPAŞA 22  11  39  41  -2  29 
9.  ANTALYASPOR 22  22  31  -9  29 
10.  AYTEMİZ ALANYASPOR 22  10  22  26  -4  28 
11.  İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 22  20  28  -8  28 
12.  ÇAYKUR RİZESPOR 22  10  27  30  -3  25 
13.  GÖZTEPE 22  13  24  29  -5  25 
14.  BURSASPOR 22  12  19  23  -4  24 
15.  FENERBAHÇE 22  23  29  -6  24 
16.  MKE ANKARAGÜCÜ 22  12  20  35  -15  24 
17.  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 22  23  29  -6  21 
18.  AKHİSARSPOR 22  12  21  37  -16  18 
  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 22  14  33  11  22  48 
2.  GALATASARAY 22  12  45  24  21  42 
3.  BEŞİKTAŞ 22  11  42  27  15  39 
4.  EVKUR YENİ MALATYASPOR 22  34  25  34 
5.  ATİKER KONYASPOR 22  10  29  23  34 
6.  TRABZONSPOR 22  37  32  33 
7.  DEMİR GRUP SİVASSPOR 22  32  32  31 
8.  KASIMPAŞA 22  11  39  41  -2  29 
9.  ANTALYASPOR 22  22  31  -9  29 
10.  AYTEMİZ ALANYASPOR 22  10  22  26  -4  28 
11.  İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 22  20  28  -8  28 
12.  ÇAYKUR RİZESPOR 22  10  27  30  -3  25 
13.  GÖZTEPE 22  13  24  29  -5  25 
 
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