Süper Lig'de 22. hafta sona erdi

Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 48 puanla liderliğini sürdürdü.
Ligde 22. haftanın sonundan Medipol Başakşehir en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını yeniden 6'ya çıkardı.
Haftayı Galatasaray 42, Beşiktaş 39, Yeni Malatyaspor ve Atiker Konyaspor 34, Trabzonspor 33, Demir Grup Sivasspor 31, Kasımpaşa ve Antalyaspor 29, Alanyaspor ve Kayserispor 28, Çaykur Rizespor ve Göztepe 25, Bursaspor, Fenerbahçe ve Ankaragücü 24, Erzurumspor 21, Akhisarspor 18 puanla tamamladı.
İşte ligin 22. haftasında alınan sonuçlar ve 23. haftanın programı:
Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2
Akhisarspor-MKE Ankaragücü: 0-0
Bursaspor-Çaykur Rizespor: 0-2
Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: 4-2
İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe: 2-1
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Kasımpaşa-Galatasaray: 1-4
Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1
23. haftanın programı
22 Şubat Cuma:
20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
23 Şubat Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
24 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)
25 Şubat Pazartesi:
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
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