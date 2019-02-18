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Abalı Denizlispor liderliğini sürdürdü
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ABALI DENİZLİSPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Abalı Denizlispor liderliğini sürdürdü

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası Eskişehirspor - Abalı Denizlispor karşılaşmasıyla sona erdi.

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Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Eskişehirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Abalı Denizlispor, puanını 47'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Ligin 22. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği: 1-2

Hatayspor-Adana Demirspor: 1-1

Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok: 2-0

Altay-Boluspor: 1-0

Altınordu-Gazişehir Gaziantep: 1-0

Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor: 3-0

Afjet Afyonspor-Giresunspor: 3-2

Adanaspor-İstanbulspor: 1-1

Eskişehirspor-Abalı Denizlispor: 1-1  

 Puan durumu

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  DENİZLİSPOR 22  14  38  20  18  47 
2.  OSMANLISPOR 22  14  32  14  18  44 
3.  GENÇLERBİRLİĞİ 22  14  35  21  14  44 
4.  ÜMRANİYESPOR 22  12  28  19  41 
5.  ALTINORDU 22  10  30  13  17  38 
6.  HATAYSPOR 22  10  27  15  12  37 
7.  G. GAZİANTEP 22  10  38  20  18  35 
8.  BOLUSPOR 22  26  22  32 
9.  ADANA DEMİRSPOR 22  28  29  -1  31 
10.  BALIKESİRSPOR  22  23  27  -4  29 
11.  ALTAY 22  30  25  28 
12.  ADANASPOR 22  28  28  26 
13.  İSTANBULSPOR 22  11  28  29  -1  26 
14.  ESKİŞEHİRSPOR 22  10  24  39  -15  24 
15.  GİRESUNSPOR 22  10  20  28  -8  22 
16.  AFYONSPOR 22  11  27  37  -10  21 
17.  ELAZIĞSPOR 22  13  24  38  -14  17 
18.  KARABÜKSPOR 22  20  69  -62  -1 
 

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
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